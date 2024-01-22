إصابة 3 أشخاص في حادثي تصادم بشمال سيناء

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أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة في حادثي سير في شمال سيناء، وتم نقلهم للمستشفي للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء اخطارًا باصطدام سيارة بفتاة أثناء سيرها على طريق «العريش- الشيخ زويد» أمام قرية الخروبة بمركز الشيخ زويد.

أسفر الحادث عن إصابة «سارة .س.م.س- 13 سنة»، باشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسور مضاعفه بالساقين، وتم نقلها في حالة سيئة إلى مستشفى العريش العام للعلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء اخطارا ثانيا بتصادم سيارتين أحدهما ملاكي والأخرى ربع نقل أثناء سيرهما على طريق العريش في مركز بئر العبد.

أسفر الحادث عن إصابة كل من «على .إ.ع.س- 22 سنة»، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و«محمد .ع.ع.س- 30 سنة»، باشتباه كسر بالركبة اليسرى، وتم نقلهما إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.





