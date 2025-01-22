تراجع حاد لأسعار النفط العالمية

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أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات أمس الثلاثاء بتراجع حاد على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف القيود على استخراج النفط والغاز الطبيعي في ولاية ألاسكا.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 99ر1 دولارا بنسبة 56ر2% إلى 89ر75 دولارا للبرميل تسليم فبراير المقبل. وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 86ر0 دولارا أي بنسبة 07ر1% إلى 29ر79 دولارا للبرميل تسليم مارس المقبل.

يأتي ذلك بعد أن وقع الرئيس الأمريكي رقم 47 دونالد ترامب أمس مجموعة أوامر تنفيذية شملت تأجيل تطبيق رسوم إضافية على الواردات الأمريكية مع التهديد بفرض رسوم نسبتها 25% على منتجات كندا والمكسيك.

في الوقت نفسه قال في خطاب التنصيب إنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة بهدف زيادة إنتاج البلاد من النفط والغاز الطبيعي لخفض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن "أزمة التضخم ناجمة عن الإنفاق الزائد وارتفاع أسعار الطاقة ولذلك سأعلن حالة الطوارئ الوطنية للطاقة. سننقب، سننقب" عن النفط والغاز الطبيعي

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 84ر1 دولار بنسبة 7ر2% إلى 94ر69 دولار للبرميل تسليم يناير، في حين ارتفع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 79ر1 دولارا أي بنسبة 5ر2% إلى 62ر73 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.