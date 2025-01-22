فرنسا تعبر عن قلقها إزاء عملية عسكرية إسرائيلية في جنين

عبرت فرنسا، الأربعاء، عن قلقها إزاء عملية عسكرية إسرائيلية هذا الأسبوع في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة أسفرت عن سقوط 9 شهداء فلسطينيين، وطالبت إسرائيل بـ"ضبط النفس".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن الوزير جان نويل بارو سيطرح قضية المستوطنين في الضفة الغربية خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي في 27 يناير، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة، في وقت سابق الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة في جنين بالضفة الغربية تحت اسم "السور الحديدي"، بزعم "القضاء على التهديد الأمني.

وتأتي عملية جنين بالتزامن مع دخول اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس يومه الرابع، بعد إبادة جماعية إسرائيلية بقطاع غزة استمرت نحو 16 شهرا.