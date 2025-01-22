الحوثيون: الإفراج عن عناصر طاقم السفينة جالاكسي ليدر الإسرائيلية بعد 14 شهرا من اجتجازهم

أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم الأربعاء، الإفراج عن طاقم السفينة جالاكسي ليدر الإسرائيلية، بعد مرور 14 شهرًا من احتجازهم، وذلك في إطار وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقال المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة في بيان، نقلته وسائل إعلام يمينة، إن «الحوثي بتواصل مع حركة حماس وجهود سلطنة عمان، أفرجت عن طاقم السفينة التي تم احتجازها، في إطار معركة إسناد غزة ودعما لاتفاق وقف إطلاق النار».

وفي التاسع من نوفمبر من العام قبل الماضي، احتجز الحوثيون سفينة الشحن «Galaxy Leader» وطاقمها في البحر الأحمر، بدعوى أن ملكية شركة الشحن المرتبطة بها تضم رجال أعمال إسرائيليين.

وتعهدت الحوثي وقتها بمنع كل السفن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر، قبل أن تبدأ استهداف السفن التجارية بالصواريخ والطائرات المُسيّرة.