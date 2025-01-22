رئيس الوزراء البريطاني يواجه ضغطا من نتنياهو على خلفية تعليق صادرات أسلحة

واجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغطا من نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مبيعات أسلحة مجمدة لإسرائيل، لدى دخول وقف إطلاق النار مع حركة حماس يومه الثالث، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه. ميديا) اليوم الثلاثاء.

وعلقت حكومة المملكة المتحدة حوالي 30 تصريحا لتصدير أسلحة يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة.

وعندما تم اتخاذ القرار في سبتمبر الماضي، كانت هناك مخاوف من التزام إسرائيل بحقوق الإنسان أثناء الصراع.

ووفقا لبيان من إسرائيل لمكالمة هاتفية أجريت اليوم بين رئيسي الوزراء، "طرح (نتنياهو) مسألة تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل التي تم تجميدها في المملكة المتحدة".

وأضاف بيان عبر موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية: "قال رئيس الوزراء ستارمر إنه يتم تقييم المسألة".