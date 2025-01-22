بدء فعاليات حفل إطلاق رواية «معزوفة اليوم السابع» لـ جلال برجس

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بدأت منذ قليل فعاليات حفل إطلاق رواية "معزوفة اليوم السابع" للكاتب والروائي الأردني جلال برجس، والصادرة حديثا عن دار الشروق، ويقدمه الكاتب الصحفي سيد محمود، وذلك بمبنى قنصلية بوسط البلد.

حضر الندوة أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق، الفنان محمد عبله، الكاتبة والروائية نورا ناجي، الكاتب أحمد المرسي، الكاتب محمد سرساوي، الكاتبة نهلة كرم، الكاتب الصحفي إيهاب مصطفى، الكاتبة هدى أبو زيد، نانسي حبيب مسئول النشر بدار الشروق، وعمرو عز الدين مسئول التسويق بالدار.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

"حكاية مدينة مفترضة مكونة من سبعة أحياء، تصاب بوباء غريب ونادر يفضي، في واحد من أعراضه، بالمصابين إلى الوقوع في غرام الموت، وبالتالي تصبح على حافة الفناء.

تدور الرواية في ثلاث مراحل زمنية خفية غير مباشرة، بأسلوب رمزي غير معقد، بحيث تترك مجالات عديدة للقارئ بأن يؤولها كيفما يريد".

يذكر أن جلال برجس شاعر وروائي أردني، نال عن روايته "دفاتر الوراق" الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) 2021.

وصلت سيرته الروائية "نشيج الدودوك" للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب 2023، وصلت روايته "سيدات الحواس الخمس" إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019، نال عن روايته "أفاعي النار" جائزة كتارا للرواية العربية 2015.

فازت روايته "مقصلة الحالم" (2013) بجائزة رفقة دودين للإبداع السردي، وفازت مجموعته القصصية "الزلزال" بجائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع 2012.