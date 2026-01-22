محمد أبو الغار لـ الشروق: أفضل التجول بين أجنحة معرض القاهرة للكتاب لاكتشاف الكتب قبل الشراء

قال الدكتور محمد أبو الغار، رائد طب أطفال الأنابيب، خلال مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في ساعاته الأولى، إنه حرص على زيارة عدد من أجنحة دور النشر، وفي مقدمتها جناح دار الشروق، حيث اقتنى مجموعة من الكتب، من بينها «ميدان سفير» لسمير فؤاد، و«وليّ النعم» للدكتور خالد فهمي، في إطار متابعته لأحدث الإصدارات واهتمامه بالمشهد الثقافي المصاحب للدورة الحالية من المعرض.

وأشار أبو الغار في حديثه لـ"الشروق" إلى أنه أعد قائمة مبدئية بالكتب التي يرغب في اقتنائها، لكنه يفضل المرور على مختلف أجنحة المعرض أولًا لاختيار ما يلفت انتباهه وينال إعجابه، بدلًا من التوجه مباشرة إلى دور نشر بعينها.

وأعتبر أن التنوع الكبير في العناوين والإصدارات يمثل أحد أبرز عوامل الجذب في المعرض هذا العام، ويمنح الزائر فرصة لاكتشاف أعمال جديدة وتجارب قرائية مختلفة.