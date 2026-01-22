ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية مقتفية أثر وول ستريت بعد تراجع ترامب بشأن جرينلاند

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، مقتفية أثر "وول ستريت"، بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية بسبب جرينلاند، واستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الإقليم.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، اليوم الخميس، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.9% ليصل إلى 53760.85 نقطة، مدفوعا بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا.

وارتفع سهم مجموعة "سوفت بنك" بنسبة 11%، كما ارتفع سهم شركة "طوكيو إلكترون" لصناعة الرقائق بنسبة 3.7%.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2% ليصل إلى 5008.08 نقطة، متجاوزا حاجز الخمسة آلاف نقطة لأول مرة بعدما سجل أرقاما قياسية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.2% ليصل إلى 26531.29 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2% تقريبا، ليصل إلى 4110.86 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز / إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.7% ليصل إلى 8841.70 نقطة.

وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 2%، كما ارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.7%.

وأدى تخفيف حدة التوترات إلى تعزيز التفاؤل في بورصة "وول ستريت" الأمريكية، أمس الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2% ليصل إلى 6875 نقطة.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2% ليصل إلى 49077.23 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2% ليصل إلى 23224.82 نقطة.

وفي المقابل، تراجع سعر الذهب بنسبة 0.9% ليصل إلى 4794.70 دولارا للأوقية، مما يعكس تراجع مخاوف المستثمرين، وذلك بعدما كان قد تجاوز مستوى 4800 دولار أمس الأربعاء قبل تراجع ترامب عن موقفه بشأن جرينلاند، حيث لجأ الكثيرون إلى أصول الملاذ الآمن.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بنسبة 0.3%، ليصل إلى 60.79 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بنسبة 0.2%، ليصل إلى 65.35 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 158.54 ين ياباني من 158.27 ين، فيما استقر سعر اليورو دون تغيير عند 1.1693 دولار.