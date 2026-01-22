حسام حسن يهاجم منتقديه: النقد يكون باحترام وليس بالصوت والتهليل

وجّه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، رسائل حادة إلى منتقديه، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، اليوم الخميس، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمشروع الهدف.

وقال حسام حسن في تصريحاته خلال المؤتمر إنه حرص على الحديث بشكل موسع في هذه المناسبة، مؤكدًا أنه لن يتحدث مرة أخرى عن هذا الأمر، موضحًا أن مدرب المنتخب ليس مطالبًا بالرد الدائم على الاتصالات أو الظهور المستمر عبر القنوات التلفزيونية.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر مطالبًا بعض وسائل الإعلام بالالتزام بالمعايير المهنية في تناول النقد، مشيرًا إلى أن الانتقاد لا يكون برفع الصوت أو المبالغة في التهليل داخل البرامج، مؤكدًا أن هذا الأسلوب غير مقبول.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على تقبله للنقد، بشرط أن يكون موضوعيًا ومحترمًا، قائلًا إن النقد حق مشروع، لكنه يجب أن يُقدَّم بأسلوب لائق.