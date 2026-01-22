محافظ المنوفية: الانتهاء من رصف كوبري مبارك في شبين الكوم خلال أسبوع

- تكليف كلية الهندسة بدراسة إنشاء محور مروري جديد لتخفيف الزحام

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرب الانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري مبارك بمدينة شبين الكوم، حيث يجري حاليا وضع الطبقة السطحية الأسمنتية تمهيدا لأعمال الرصف النهائية خلال أسبوع؛ وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية، اليوم الخميس، تفقد خلالها المحافظ الأعمال الجارية بالكوبري، بحضور سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم، وهيثم عازق رئيس حي شرق، والمهندس محمد شاهين مدير عام مشروعات وسط الدلتا بالهيئة العامة للطرق والكباري؛ حيث تابع المحافظ أعمال صب البلاطة الخرسانية، موجها بتسريع معدلات التنفيذ والالتزام الكامل بالمواصفات والمعايير الفنية، والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم بضرورة التنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع نواتج أعمال التطوير والصيانة أولا بأول، بما يضمن عدم إعاقة الحركة المرورية وتحقيق السيولة المطلوبة.

وخلال الجولة، كلف المحافظ كلية الهندسة بجامعة المنوفية بسرعة الانتهاء من دراسة إنشاء كوبري جديد أمام مقر فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحي غرب شبين الكوم، ليكون محورا مروريا بديلا ونواة لإنشاء طريق دائري جديد بالعاصمة، بهدف تخفيف الزحام وتيسير الحركة المرورية، مؤكدا دعمه الكامل لمشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق.

كما وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتكثيف الحملات المرورية لمتابعة التزام السائقين بالمسارات والطرق البديلة، ومنع سير سيارات النقل الثقيل داخل المدينة خلال فترة الغلق الكلي، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والحد من التكدسات المرورية.