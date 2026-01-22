طاقة الرياح والشمس تتجاوز الوقود الأحفوري لأول مرة في توليد الكهرباء

أنتجت طاقة الرياح والطاقة الشمسية كهرباء أكثر في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالوقود الأحفوري لأول مرة، في عام 2025، وفقا لتحليل حديث.

وأظهر تقرير صادر عن مركز الأبحاث في مجال الطاقة (إمبر)، اليوم الخميس، أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح شكلت أكثر من 30% من مزيج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، بينما شكل الوقود الأحفوري نحو 29%.

وبشكل عام، وفرت مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة المائية والكتلة الحيوية، ما يقارب نصف توليد الكهرباء، بنسبة 7ر47%، وفق التقرير. وبلغت مساهمة الطاقة النووية 4ر23% إضافية.

وأشار التقرير إلى أن توليد الكهرباء من الفحم انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي في 2025، حيث بلغت حصته 2ر9%.

ومع ذلك، ظل الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على الغاز، إذ ارتفعت حصة الطاقة المولدة من الغاز بنحو 8% لتصل إلى 7ر16% العام الماضي.

وفي أواخر العام الماضي، اتفق الاتحاد الأوروبي على التخلي تماما عن الغاز الطبيعي الروسي بحلول نهاية 2027 على أبعد تقدير. ووفقا للخطة، سيتم إنهاء استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بموجب العقود طويلة الأجل بالكامل بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2027 على أبعد تقدير.

ويهدف حظر الاستيراد إلى تكملة العقوبات القائمة على الواردات وضمان خفض اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الإمدادات الروسية للطاقة على المدى الطويل، مما يجعلها أقل عرضة للضغط السياسي.