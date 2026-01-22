بوتين: روسيا مستعدة لإرسال مليار دولار إلى مجلس السلام لدعم الشعب الفلسطيني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موقف موسكو من قضايا السلام في الشرق الأوسط «ثابت لا يتغير مع المتغيرات السياسية».

وقال خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية سلمية في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن «العلاقات بين روسيا وفلسطين لها جذور عميقة وطابع خاص»، قائلًا إن «الاتجاه نحو زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وفلسطين أمر واضح».

وأوضح أن «روسيا قدمت مساعدات إنسانية خلال أصعب أوقات الأزمة في غزة، كما أنها تواصل إعداد الكوادر لفلسطين».

وذكر بوتين أن «روسيا مستعدة لإرسال مليار دولار إلى مجلس السلام لدعم الشعب الفلسطيني».

وأوضح أن موسكو ناقشت مع الأمريكيين من قبل تحويل الأموال من الأصول الروسية المجمدة إلى «مجلس السلام».

ولفت إلى أن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء «مجلس السلام» تهدف في المقام الأول حل الوضع في قطاع غزة.