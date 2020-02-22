 كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا لـ 433 حالة - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا لـ 433 حالة

فيروس كورونا 2020
فيروس كورونا 2020
أ ش أ
نشر فى : السبت 22 فبراير 2020 - 12:48 م | آخر تحديث : السبت 22 فبراير 2020 - 12:48 م

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 433 حالة، وذلك عقب تسجيل 87 حالة إصابة جديدة.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 229 حالة.. ووصل عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 18 حالة.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت عن وفاة اثنين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".


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