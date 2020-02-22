ــ المتحف سيفتح أبوابه للجمهور مجانًا لمدة 3 أيام من 9 مساءً وحتى 8 صباحًا

ــ مدير المتحف: ليالٍ مجانية هدفها إخبار الجمهور بأن الفن متاح للجميع



تشهد باريس العاصمة الفرنسية الأسبوع المقبل حدثًا ثقافيًا فنيًا فريدًا من نوعه؛ حيث قرر متحف اللوفر فتح أبوابه طوال الليل لمدة ثلاثة أيام 21 و22 و23 من الشهر الجارى ــ للجمهور بدون مقابل، وسوف يستمر العرض من التاسعة مساءً حتى الثامنة والنصف صباحًا، وسيقتصر فقط بيع التذاكر على فترات دخول المتحف خلال مواعيد العمل الرسمية.



وأعلن مدير المتحف، جان لوك مارتينيز، عن الافتتاح عبر الصحيفة الفرنسية Le Journal du dimanche، حيث قال «هذه فرصة فريدة للزوار من أجل مشاهدة العديد من الأعمال التى جمعت عبقرية عصر النهضة فى مثل هذا المناخ المميز»، وأضاف أنها السابقة الأولى من نوعها؛ حيث لم يفتح اللوفر أبدًا أبوابه للجمهور طوال الليل، وقد تطوّع حوالى 40 موظفا من موظفى المتحف للعمل الإضافى حتى الصباح خلال تلك الأيام.



وأوضح «مارتينيز» أن المبادرة المجانية هى «وسيلة لإخبار الجمهور بأن الفن متاح للجميع»، لا سيما للاستمتاع بروعة أعمال «دافنشي»، وأكد أن أكثر من 40 فى المائة من زوار المتحف البالغ عددهم 10 ملايين زائر سوف يدخلون المتحف مجانًا، ولكن فقط خلال الليل، وفقًا لموقع Artnet News المعنى بأخبار الفن.



ويُعد معرض اللوفر، الذى يصادف الذكرى الـ 500 لوفاة الرسام الإيطالى ليوناردو دافنشى، واحدًا من أكبر معارض المتحف الباريسى الشهير، ويضم ما يقرب من 160 عملا، بما فى ذلك تسع لوحات و80 رسمة لـ «دافنشي»، بالإضافة لأعمال عدة فنانين مميزين آخرين من عصر النهضة: كأندريا ديل فيروتشيو، وتلاميذه الرئيسيين، ماركو دى أوغيونيو وجيوفانى أنطونيو بولترافيو.