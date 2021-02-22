تونس: 38 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7793 حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و793 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 719 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 228 ألفًا و362 حالة، موضحة أنه تم تسجيل شفاء 290 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 9 آلاف و977 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 284 حالة، إلى جانب 111 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.