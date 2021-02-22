فيتنام تبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في مارس المقبل

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين أن فيتنام سوف تبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في آذار/مارس المقبل، حيث سوف يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية والمواطنون الأكثر عرضة للاصابة بالفيروس أول من يتلقون اللقاح.

وقالت صحيفة توي تري اليوم " سوف تبدأ أول موجة من التطعيم، التي ستكون الأولوية فيها للعاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الأكثر عرضة للاصابة بالفيروس،في آذار/مارس المقبل، عقب وصول أول دفعة من لقاح استرازينيكا وخضوعه لفحوصات الجودة".

وقالت فيتنام إنها تتوقع تلقى 60 مليون جرعة لقاح عام 2021، 30 مليون جرعة منها سوف تحصل عليها وفقا لخطة كوفاكس.

وكانت فيتنام قد وافقت في 30 كانون ثان/يناير الماضي على استخدام لقاح استرازينيكا . وستتلقى 204 آلاف جرعة من اللقاح في 28 شباط/فبراير الجاري.

وأفاد موقع فن اكسبريس المحلي اليوم أنه استعدادا لعملية التطعيم، تم وضع ثلاث وحدات تجميد في مدن هانوي وهو شي مينه ودا نانج، كل منها قادرة على حفظ 3 مليون جرعة لقاح.

وتعمل فيتنام أيضا على تصنيع لقاحها المحلي، وتأمل في أن تبدأ في التطعيم باللقاح نانوكوفاكس في آيار/مايو المقبل.

وتواجه فيتنام حاليا تفشيا كبيرا للاصابات، حيث تم تسجيل أكثر من 700 حالة إصابة منذ أن تم تسجيل 100 إصابة في 28 كانون ثان/يناير الماضي، معظمها لها صلة ببؤرة في مصنع هاي دونج وبؤرة أصغر في إقليم كوانج نينه.

وأكدت وزارة الصحة في الثاني من شباط/فبراير الجاري تسجيل المزيد من الحالات المصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس، التي تم اكتشافها في بريطانيا.

وقد سجلت فيتنام حتى الآن 2383 حالة إصابة بفيروس كورونا و 35 حالة وفاة.