 أوكرانيا تسجل 3206 إصابات جديدة و53 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أوكرانيا تسجل 3206 إصابات جديدة و53 وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 22 فبراير 2021 - 11:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 فبراير 2021 - 11:21 ص
أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف اليوم الاثنين، تسجيل 3 آلاف و206 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و307 آلاف و662 حالة.

وقال ستيبانوف، في صفحته على "فيسبوك" وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 1443 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفي 53 شخصا جراء الإصابة بالفيروس التاجي، فيما تماثل للشفاء 1353 شخصا.

وشهدت منطقة ايفانو فرانكيفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة، تليها فينيتسا ثم زيتومير ومنطقة لفيف وتشيرنيفتسي.

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