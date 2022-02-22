وزيرة الدفاع الألمانية تتوجه إلى ليتوانيا لتفقد المجموعة القتالية التابعة للناتو

تتوجه وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، اليوم الثلاثاء، إلى ليتوانيا لتفقد المجموعة القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي تخضع لقيادة الجيش الألماني.

وأعلنت وزارة الدفاع في برلين، اليوم الثلاثاء، أن الوزيرة تعتزم أيضا إجراء محادثات مع نظيرها الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس حول التصعيد الروسي، ثم تلتقي بعد ذلك مع الجنود.

وبسبب التوترات الشديدة في نزاع أوكرانيا، قررت وزارة الدفاع الألمانية إرسال حوالي 350 جنديا إضافيا مع حوالي 100 مركبة وأنظمة أسلحة إلى ليتوانيا لدعم أمن الدولة الشريكة في الناتو.