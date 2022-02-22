تحصين الحيوانات ضد الجلدي العقدي وجدري الأغنام في أرمنت والقرنة بالأقصر

نفذت مديرية الطب البيطري بالأقصر، أعمال التحصين بنطاق وحدة الأقالتة ووحدة المحاميد بمدينتي القرنة وأرمنت، استمرارًا لفعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلدي العقدي وجدري الأغنام.

وتم عمل حملات توعية للمواطنين بأهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، وخطورة المرض، وأنواع الحيوانات القابلة للإصابة، وأعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقله، والتوعية بطرق الوقاية منه.

وعلى صعيد آخر، تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالأقصر، لتفقد ومعاينة مجزر القرنة تحت الإنشاء لإعداد تقرير فني بيطري بالملاحظات الفنية؛ من أجل استكمال ترخيص المجزر لكي يتسنى الانتهاء من استكمال أعمال التجهيزات اللازمة ومعرفة المعوقات لتسليم المجزر، وذلك حرصا على توفير مجزر صحي وسليم لتوفير الخدمة للمواطنين ومنع الذبح خارج المجازر وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وصحة وسلامة الغذاء.