كتلة البديل الألماني تعارض فرض عقوبات على روسيا

أعلنت كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" في البرلمان الألماني معارضتها لفرض عقوبات على روسيا رغم ما تفعله روسيا في أوكرانيا.

وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب اليميني الشعبوي، تينو شروبالا، اليوم الثلاثاء إن "العقوبات في الماضي لم تُحْدِث أبدا ما كان مفترضا أن تُحْدِثه بالفعل" مشيرا إلى أن كتلته ترفض "بوجه عام كل العقوبات ضد روسيا".

وحذر شروبالا من أن عقوبات مثل الوقف المؤقت لإجراءات اعتماد خط نورد ستريم2 ستعرض أمن الطاقة لألمانيا "لضرر كبير".

وذكر شروبالا أن حزبه "ينتقد بشدة" تحرك روسيا في شرق أوكرانيا، "لكننا نأمل أيضا ألا تكون هناك على الجانب الآخر المزيد من الاستفزازات من جانب حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وطالب شروبالا بالاستمرار في الحوار مع روسيا "ويجب الحفاظ على السلام في هذه المناطق".

ودعا شروبالا إلى إجراء استفتاء شعبي في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك اللتين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بهما كدولتين مستقلتين مساء أمس الاثنين، وقال إن مثل هذا الاستفتاء سيوضح إلى أي مدى يرغب السكان هناك "في التصرف بشكل مستقل".