كشف ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر، عن الأدوار التي يقوم البرتغالي كارلوس كيروش بتكليفها لأعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، استعدادًا لمباراة السنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.

وقال ضياء في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "المركز الثاني في أمم إفريقيا ليس أفضل شيء، ولكن أهم ما حصلنا عليه من البطولة هو عودة الجماهير مرة أخرى لتشجيع ودعم منتخب مصر، وكنا نتابع هذه الأمور من هناك، وهو ما كان له مفعول السحر مع اللاعبين".

وأضاف:" اعتبر كارلوس كيروش مؤسسة تدريبية تسير على الأرض، ومحمد شوقي سيكون مدربًا كبيرًا، بالإضافة إلى عصام الحضري، سيكون له مستقبل مبهر في عالم التدريب".

وواصل:" كيروش كلفنا بحضور المباريات من الملعب ومشاهدتها، والناس جابتلنا فاكهة، مستكترين علينا ناكل فاكهة يعني؟" وواصل:" هذه الصور لا تؤثر في ضياء السيد، ومن أول يوم يقال أن ضياء السيد ليس له دور داخل المنتخب، ولكني لا التفت لهذه الانتقادات".

وتابع:" نعمل في اليوم من 10 إلى 12 ساعة، مع مساعدي كيروش ومحللي الأداء في غرفة واحدة، لتنفيذ ما يريده المدرب".

وواصل:" كيروش لديه مركز إعلامي يتابع كل ما يدار حول كيروش، ويحاول المدرب البرتغالي النظر إلى الانتقادات الفنية سواء من المحللين أو الجماهير، ويتم مناقشته للاستفادة منه لصالح منتخب مصر".

وأتم: "كيروش كلفنا بحضور المباريات وتدريبات الفرق، والحديث مع مدربين الفرق، وهو ما بدأنا في تنفيذه بالفعل في الفترة الماضية".