الجيش السوداني يعلن تصديه لهجوم واسع للدعم السريع على الفاشر

• ولم تصدر قوات "الدعم السريع" أي تعليق على بيان الجيش

أعلن الجيش السوداني، السبت، تصديه لهجوم واسع شنّته قوات "الدعم السريع" على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور (غرب)، عبر خمسة محاور، في واحدة من أعنف المعارك التي تشهدها المدينة منذ أشهر.

وقال الجيش، في بيان، إن "قوات الجيش والقوة المشتركة من الحركات المسلحة والقوات المساندة تمكّنت من صد هجوم كبير شنّته مليشيا الدعم السريع، منذ فجر اليوم (السبت) على مدينة الفاشر من خمسة محاور".

وأوضح البيان، أن "المليشيا استخدمت في الهجوم قوات مشاة ومركبات قتالية ومصفحات ومدرعات، بعد أن حشدت مرتزقة ومأجورين، وسبق ذلك عملية قصف مكثف بالمدافع الثقيلة والأسلحة الخفيفة".

وأضاف أن القوات الحكومية "تمكنت من تكبيد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، شملت تدمير مدرعتين و12 مركبة مصفحة و25 مركبة قتالية أخرى، إلى جانب مقتل أعداد كبيرة من المهاجمين وإصابة آخرين".

ولم تصدر قوات "الدعم السريع" على الفور أي تعليق على بيان الجيش.

وتُعدّ الفاشر، مركزا أساسيا للعمليات الإنسانية في ولايات إقليم دارفور الخمس، وتخضع منذ 10 مايو 2024 لحصار تفرضه قوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية على المدنيين.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في 15 أبريل 2023، قُتل نحو 20 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفقاً لتقارير أممية ومحلية، في حين قدّرت دراسة أعدّتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.