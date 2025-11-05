إضراب للمعارضة يشل مناطق في الكاميرون

بدت بعض مدن الكاميرون اليوم الثلاثاء مهجورة بعد أن دعا زعيم المعارضة الرئيسي المواطنين إلى البقاء في منازلهم احتجاجا على فوز الرئيس بول بيا /92 عاما/ في الانتخابات التي أجريت مؤخرا.

وكان الإغلاق الذي لمدة ثلاثة أيام، وبدأ أمس الاثنين، بشكل رئيسي في معاقل المعارضة الرئيسية، بما في ذلك دوالا، المركز الاقتصادي للبلاد، ومدينتا ماروا وجاروا شمالي البلاد، حيث اندلعت احتجاجات دامية في الأيام القليلة الماضية. وشهدت العاصمة ياوندي التزاما جزئيا اليوم، حيث استأنفت بعض الشركات أعمالها كالمعتاد.

وفاز بيا / 92 عاما/، الرئيس الأكبر سنا في العالم، في الانتخابات التي أجريت 12 أكتوبر، وفاز بفترة ولايته الثامنة، وفقا للنتائج الرسمية، لكن مرشح المعارضة الرئيسي، عيسى تشيروما باكاري، ادعى أنه فاز، ودعا الكاميرونيين إلى رفض النتائج الرسمية.

وقال تشيروما في دعوته للإغلاق: "دعونا نبقي متاجرنا مغلقة ونعلق أنشطتنا ونلزم منازلنا في صمت، تعبيرا عن تضامننا".

وأدى إغلاق المدن التي قرر سكانها البقاء في منازلهم إلى ضائقة اقتصادية، حيث أغلقت الشركات والمكاتب أبوابها، بينما توقفت بعض خدمات النقل، بما في ذلك على الطرق بين المدن.

وأعرب أمادو أدجي، أحد سكان جاروا، وكانت ابنة أخيه من بين ضحايا الاحتجاجات، عن دعمه للإغلاق. وقال: "الإغلاق هو أيضا شكل من أشكال التضامن الذي نبديه مع تشيروما".