السيسي يدعو لتنظيم زيارات للشباب والطلاب إلى سيناء للتعرف على بطولات الجيش وتضحياته

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والتقدير إلى الشعب المصري، مؤكدًا أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وعي شعبها وصلابته ورفضه للهزيمة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم في احتفالية وطن السلام، إن شهر أكتوبر يرمز إلى النصر الذي لم يتحقق فقط بقوة الجيش، وإنما بإرادة الشعب المصري الذي رفض الانكسار، مضيفًا أن النصر الحقيقي يبدأ من الإيمان بالوطن والقدرة على تحقيق المستحيل.

وأشار الرئيس إلى أن مصر، منذ بداية الحرب في غزة، كانت تتوقع صعوبة الأوضاع وتعقيدها، مؤكدًا أن القاهرة لم ولن تقبل بأي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأن كل ما تقوم به الدولة المصرية هو لصالح الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته.

وأضاف الرئيس السيسي أن ما تم التوصل إليه من اتفاق للسلام في شرم الشيخ كان بفضل كبير من الله عز وجل، مشددًا على أن نصرة الله تأتي دائمًا لمن يحمل قضية عادلة، معربًا عن شكره لله على توفيقه ومساندته لمصر في مواقفها الوطنية والإنسانية.

ودعا الرئيس إلى تنظيم زيارات للشباب وطلاب المدارس والجامعات إلى سيناء، للتعرف على بطولات الجيش المصري وتضحياته، ولغرس قيم الانتماء والفخر بالوطن في نفوس الأجيال الجديدة.