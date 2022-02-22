 النمسا تسجل 21 ألفا و436 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 21 ألفا و436 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

فيينا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 10:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 10:43 ص

سجلت النمسا 21 ألفا و436 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 13 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و494 ألفا و535 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفا و594 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 17 مليونا و969 ألفا و646 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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