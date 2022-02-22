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محافظ مطروح: إنشاء وتطوير 4 مدارس بإجمالي 34 فصلا

أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 1:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 1:28 ص

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم، استمرارا لجهود الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة، جاري طرح إنشاء ورفع كفاءة وتوسعة ٤ مدارس بنحو ٣٤ فصلا، لاستيعاب وتقليل الكثافات التعليمية في عدة مناطق بالمحافظة.

وأوضح المهندس طارق مسعد، مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح، أن ٤ مدارس سيتم طرحها في مارس المقبل بمساحة ٢٨٢٠٠ متر بتكلفة ٣٧ مليون جنيه، وتشمل أعمال إنشاء مدرسة الحلازين، وتوسعة مدرستي سيدي براني الإعدادية الثانوية، ومدرسة عثمان بن عفان الثانوية الصناعية، وإحلال وتجديد مدرسة النجيلة الإعدادية الثانوية بنين.

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