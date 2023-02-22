وزيرة الخارجية الألمانية تلقي كلمة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أوكرانيا

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تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، إلقاء كلمة غدا الخميس، في الجلسة الطارئة التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الهجوم الروسي على أوكرانيا.

جاء ذلك وفقا لما صرح به متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن يتم خلال هذه الجلسة إقرار قرار يطالب روسيا بالانسحاب ويؤكد على وحدة الأراضي الأوكرانية.

وأعد مشروع القرار أوكرانيا، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر بشن الحرب على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير 2022.

وكانت بيربوك وداعمون آخرون لأوكرانيا سعوا بين الدول الأعضاء البالغ عددها 193 خلال الأسابيع الماضية من أجل الترويج لدعم القرار.

ومن المنتظر ربط القرار بنتائج التصويت الذي أجري في العام الماضي عندما صوتت 143 دولة في أكتوبر الماضي على قرار يدين ضم روسيا عددا من الأراضي الأوكرانية بوصفه مخالفا للقانون الدولي.

وأفاد المتحدث، بأن بيربوك ستشارك افتراضيا من نيويورك في الجلسة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للحرب.

وقال إنها ستلقي بالإضافة إلى ذلك كلمة خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي عن هذه القضية.

ويذكر أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هي اتحاد متعدد الجنسيات يهدف إلى دعم السلام ويضم 57 دولة من أوروبا والجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابق بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا.