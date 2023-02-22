تغطية صحفية: جانب من آثار الدمار الذي تسبب به عدوان الاحتلال على البلدة القديمة في نابلس. pic.twitter.com/DwFN4jsQsG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2023

وارتفع عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس، إلى تسعة شهداء بينهم طفل ومسنان، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر، وفق أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى المكان المحاصر في حارة الشيخ مسلم بالبلدة القديمة.