أشرف صبحي: البنية الرياضية شهدت تطورا غير مسبوقا من حيث المواصفات والجودة العالمية

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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرياضة المصرية تساهم حاليا في التنمية المصرية المستدامة ورؤية 2030.

جاء ذلك خلال فعاليات فعاليات افتتاح معرض سبورتس إكسبو في مركز معارض المنارة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء.

وأضاف أن المعرض يعكس مدى الاهتمام والدعم الذي يوليه الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية، وهو ما تجلت ثماره خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أن البنية الرياضية شهدت تطورا غير مسبوقا من حيث المواصفات والجودة العالمية ومن حيث انتشارها في مختلف ربوع الجمهورية.

ولفت إلى التنوع والتماكل في موجود الاستادات والصالات والمدن الرياضية والأندية والملاعب وحمامات السباحة، فضلا عن الطفرة في مجالي الطب الرياضي ومكافحة المنشطات.