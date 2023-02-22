اليابان والصين تعقدان أول حوار أمني مشترك منذ 4 سنوات

ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن عددا من كبار المسؤولين اليابانيين والصينيين عقدوا، اليوم الأربعاء، أول حوار أمني مشترك منذ أربع سنوات في محاولة للحفاظ على الثقة المتبادلة وتعزيزها.



وأضافت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه في بداية المحادثات، أعرب النائب الأول لوزير الخارجية الياباني شيجيو يامادا عن قلقه بشأن "بالونات التجسس الصينية المشتبه بها وأنشطة (بكين) العسكرية المكثفة"، مشيرة إلى أنه حضر الاجتماع أتسوشي أندو نائب المدير العام لمكتب سياسة الدفاع بوزارة الدفاع اليابانية وتشانج باو تشون نائب مدير مكتب التعاون العسكري الدولي باللجنة العسكرية المركزية الصينية.



وقالت مصادر حكومية يابانية، وفقا للوكالة، إنه من المرجح أن يوافق مسؤولو الشؤون الخارجية والدفاع في البلدين - خلال الاجتماع - على مواصلة العمل معا لبناء علاقات ثنائية بناءة ومستقرة.



وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع جاء بعد أن أكدت الحكومة اليابانية - الأسبوع الماضي - أن ما لا يقل عن ثلاثة أجسام مجهولة تم رصدها فوق الأجواء الإقليمية للبلاد في الفترة من 2019 إلى 2021 "يشتبه بشدة" في كونها بالونات صينية بدون طيار تُستخدم في التجسس.



وجرى الحوار الأمني الياباني الصيني سابقًا في بكين في فبراير 2019.



يذكر أن القوتين الآسيويتين على خلاف بشأن جزر (سينكاكو) التي تسيطر عليها (طوكيو) في بحر الصين الشرقي، والتي تطالب بها بكين وتسميها دياويو حيث تدخل سفن حرس السواحل الصينية بشكل متكرر المياه اليابانية حول الجزر الصغيرة غير المأهولة.