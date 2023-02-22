ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس إلى 6

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 6 خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس في شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن الشهداء هم مسن (72 عاما) و5 شبان في العشرينات من أعمارهم قضوا جراء إصابتهم برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه نابلس.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 70 فلسطينيا أصيبوا بجروح بينهم عدد بحالة خطيرة، إلى جانب عشرات آخرين بالاختناق.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي، إعلانه عن قتل ناشطين فلسطينيين اثنين مطلوبين لأجهزته الأمنية بعد محاصرتهما داخل منزل سكني.

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت أطراف البلدة القديمة في نابلس وحاصرت منزلا يشتبه في تحصن عدد من النشطاء الفلسطينيين فيه .

فيما قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن نشطاءها "يستهدفون القوات الإسرائيلية في محيط المنزل المحاصر في نابلس بصليات كثيفة من الرصاص".

من جهته، أدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اقتحام الجيش الإسرائيلي نابلس، مطالبا بوقف "الاعتداءات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

بدوره، صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بأن العدوان الإسرائيلي على نابلس، إرهاب منظم تسعى إسرائيل من خلاله إلى تصدير أزمتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية.