حسام حسن: «أي مدرب يتمنى اللي أنا فيه»

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر أن أي مدرب يتمنى أن يضم في قائمته اللاعبين المصريين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة زيمبابوي: "من الصعب أن يجتمع النقاد والجماهير على مدير فني، ونجاح اختيار القائمة لن يكون بنسبة 100% أبدًا، ولكننا نحاول الاقتراب من تلك النسبة".

وتابع: "هناك مصابين، مثل محمد عبد المنعم، ولكن أنا راضي عن اختياراتي، مثلما يتفق معي الإعلام والنقاد في ذلك، ولكن يبقى تنفيذ التعليمات في أرض الملعب".

وأكمل: "لدينا 14 لاعبًا جديدًا يشارك لأول مرة في كأس أفريقيا، منهم 8 لاعبين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الماضية، فنحن نركز على قائمة تمتد مشاركاتها حتى بطولة كأس العالم 2026".

وواصل: "الهجوم؟ لدي مجموعة على أعلى مستوى، وإن شاء الله ستتفاجئون بأن اللاعبين لدينا سينجحون في تعويض الغائبين، وأنا أثق في جميع اللاعبين، بدايةً من حارس المرمى وحتى المهاجم".

وأتم حسام حسن تصريحاته قائلًا: "لدي 4 حراس مرمى على أعلى مستوى، وأي واحد منهم يستطيع المشاركة في المباريات..أي مدرب يتمنى الوضع الذي أنا فيه، في ظل امتلاكي لتلك القائمة من اللاعبين، وكل لاعب يعرف أن له وقته، وأن كل فرد يكمل الآخر".