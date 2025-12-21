حسام حسن قبل مواجهة زيمبابوي: مع المغرب نشعر بأننا في بلدنا

أشاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر بالإمكانيات والبنية التحتية الجيدة التي تشملها دولة المغرب، المستضيفة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويواجه منتخب مصر نظيره زيمبابوي في العاشرة مساء غدًا، الإثنين، على ملعب أدرار، في مراكش، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة زيمبابوي: كل الإمكانيات ممكنة هنا في المغرب، وتتيح لكل منتخب الاستعداد بأفضل شكل".

وأضاف: "نشعر بأننا نلعب في بلدنا، وإن شاء الله يكون تنظيم المغرب لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 ناجحًا، مثلما نجحت مصر في تنظيمها من قبل".

وتابع: "يجب أن يكون البطل مستعدًا، وهدفنا هو الفوز بالبطولة، فجميع المنتخبات لها حظوظ، ولكن طموحنا هو التتويج فقط، وهذا قدرنا، واللاعبون يعرفون ذلك، ونحن على قدر المسئولية لإسعاد الجماهير".

وأتم حسام حسن تصريحاته قائلًا: "لدي توليفة من اللاعبين تجعلنا نسعى للتتويج بالبطولة الثامنة.. منتخب مصر كبير وسيظل كبيرًا".