محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لتطوير مجمع الصناعات الحرفية بالصالحية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا؛ لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمنطقة الحرفية بالصالحية، بحضور المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة، ومسؤولي المرافق والحماية المدنية والكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية .



واستعرض محافظ قنا، ورئيس الجهاز التنفيذي، موقف تجديد وإحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وإنشاء نقطتي إطفاء وإسعاف؛ لخدمة المجمع والمناطق المجاورة وعمل سور أمامي وبوابات دخول وخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع، والانتهاء من أعمال الرصف بطول 6 كيلو مترات بالمرحلة الأولي.



ووجه محافظ قنا، المسؤولين بمراجعة تراخيص الورش بالمجمع، والاهتمام بالمنظر الحضاري للمنطقة.



وأشار إلى منح أصحاب الورش الحرفية مهلة لتقنين أوضاعهم.



ووجه مسؤولي شرطة المرافق، بالتنسيق مع مجلس المدينة، بمراجعة موقف التعديات على حرم الرصيف، وإزالة الإشغالات والمخالفات والورش العشوائية بعد انتهاء مدة التقنين.



وأكد أن المحافظة تسعى بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية ،المشرف على مجمع الصناعات الحرفية لتطوير ورفع كفاءة المجمع، ودراسة إمكانية تخصيص مساحة أرض؛ لإقامة مرحلة ثالثة لاستيعاب الورش الحرفية المختلفة.



وأوضح أن مجمع الصناعات الحرفية بمنطقة الصالحية مقام على مساحة 50 فدانا، ويشتمل مرحلتين "أولى - ثانية" تضم 542 ورشة حرفية.