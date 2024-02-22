 بالصور.. الأهلي يتحرك لخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة ميدياما - بوابة الشروق
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بالصور.. الأهلي يتحرك لخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة ميدياما

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 22 فبراير 2024 - 6:13 م | آخر تحديث: الخميس 22 فبراير 2024 - 6:22 م

تحركت بعثة النادي الأهلي لخوض المران الرئيسي للفريق، استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني مساء الجمعة، في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحل ضيفًا على ميدياما الغاني في السادسة من مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي مساء أمس، الأربعاء، إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا تعرضت لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، ليبيت الأهلي في أكرا قبل السفر صباح اليوم الخميس إلى كوماسي.

وأجرى الأهلي اتصالات عاجلة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، ولكن لم يرد أي تعديل على موعد المباراة حتى الآن.

يحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني، ويأتي ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

 

 

 


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