احتفل محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلي ومنتخب مصر بحفل زفاف شقيقته والذي أقيم مساء أمس الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

شهد حفل فرح شقيقة كهربا حضور عدد كبير من نجوم الرياضة والفن واللاعبين تقدمهم حارس الأهلي والمنتخب محمد الشناوي والنجم السابق مؤمن زكريا بالإضافة لحضور النجم المعتزل وليد سليمان وأحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي.

أحيا الحفل غنائيًا عدد من نجوم الموسيقى الشعبية رضا البحراوي ومحمود الليثي وعمر كمال وسط تفاعل كل الحاضرين بالرقص على الأغاني.

وغاب كهربا بسبب فرح شقيقته عن السفر مع بعثة الأهلي في رحلة غانا لمواجهة فريق ميدياما الغاني، والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة، ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعرضت بعثة الأهلي لحادث خلال رحلتها إلى كوماسي بعد أن تعطلت الطائرة في مطار أكرا الأمر الذي أدى للمبيت في أقرب فندق قبل السفر صباح اليوم الخميس استعدادا للمباراة المرتقبة القارية.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان قد أجرى عددا من الاتصالات مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل مواجهة ميدياما واتخاذ ما يلزم لحين وصول البعثة إلى كوماسي.