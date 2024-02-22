إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات ومصانع قنا

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزارة مبادرة "سلامتك تهمنا" بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة قنا، وبحضور ممثلي 60 شركة، وأكثر من 190 عاملا من العاملين بالشركات والمصانع من أنشطة وقطاعات مختلفة بقنا.

وتضمنت المبادرة محاضرات علمية حول تصاريح العمل موضحا ماهي تصاريح العمل وما أهمية تصاريح العمل وما الغرض من تصاريح العمل وما هي المتطلبات الأساسية لتصاريح العمل، وأنواع تصاريح العمل، وما هي الإجراءات العامة المتبعة عند إصدار تصاريح العمل، وكذلك كيفية التحقيق في الحوادث للتعرف على اسبابها، ووضع إجراءات التحكم لمنع وقوعها والحد من آثارها، وذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها التابعة فى نشر التوعية بأهمية تطبيق اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت العاملة فى المحافظة للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل.

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا ، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كل المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت من مخاطر بيئات العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب للطرفين.