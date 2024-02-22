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استقبال 74 مصابا ومرافقا فلسطينيا في معبر رفح البري

تواصلت في معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الخميس، عمليات استقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين وأصحاب الجوازات الأجنبية والإقامات والمصريين وإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر في معبر رفح البري، أنه جار استقبال 40 جريحا ومريضا فلسطينيا و34 مرافقا و250 أصحاب إقامات و121 جوازا مصريا و20 جوازا أجنبيا.

وأضاف المصدر، أن الجهات المختصة والهلال الأحمر المصري سلمت 56 شاحنة مساعدات للهلال الأحمر الفلسطيني، والساعات الأخيرة من خلال معبر رفح البري بشمال سيناء.

وأكد المصدر، أن الشاحنات التي تم تسليمها ضمن 30 شاحنة مساعدات، و20 شاحنة قطاع خاص، و4 شاحنات غاز طهي، وشاحنتي سولار.

وأشار المصدر، إلى استمرار تجهيز شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ تمهيدا لإدخالها تباعا إلى قطاع غزة.