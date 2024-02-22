عامر حسين: لا يوجد موعد محدد لنهاية الدوري

أكد عامر حسين المشرف على مسابقات رابطة الأندية، اليوم الخميس، أنه لا يوجد موعد رسمي محدد لنهاية منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024.

عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أعلن في تصريحات تلفزيونية صعوبة انتهاء الدوري يوم 30 من شهر يوليو المقبل كما كان محدد له في بداية الموسم.

كما أشار إلى أن موعد نهاية الدوري سيتحدد حسب مصير الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية سواء للأهلي وبيراميدز في أبطال إفريقيا والزمالك وفيوتشر في كأس الكونفدرالية.

وأقيم حتى الأن من منافسات بطولة الدوري العام 13 أسبوع بعد انطلاقه يوم 13 من شهر سبتمبر الماضي 2023 وتم تأجيل عدد من المباريات للرباعي المشارك في البطولات القارية.

ويتصدر إنبي جدول ترتيب فرق الدوري العام برصيد 23 نقطة وفي المركز الثاني فريق زد 21 نقطة وثالثًا بنفس عدد النقاط فريق بيراميدز ورابعًا المصري بـ20 نقطة.