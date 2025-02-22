أبو الغيط: نتطلع لطرح قمة القاهرة بدائل لإعمار غزة بوجود وجهود أهلها

شدد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن «الصوت العربي الجماعي» له أهمية استثنائية في تلك المرحلة الحاسمة.

وأعرب خلال كلمة ضمن فعاليات المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، اليوم السبت، عن تطلعه للتعبير عن هذا الموقف الجماعي واضحًا وحاسمًا، خلال القمة الطارئة التي ستعقد في القاهرة يوم 4 مارس المقبل.

وتطلع لأن تطرح القمة العربية بدائل، عملية وواقعية وإنسانية وتتفق مع القانون الدولي، لإعمار غزة بوجود وجهود أهلها وبدعم عربي ودولي.

وعبّر عن تطلعه لموقف برلماني عربي موحد؛ لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ورفض مشروع التهجير، ودعم المبادرات البديلة، والترويج لتلك الرؤية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأضاف: «أثق في أن خطة التحرك البرلمانية العربية الوحدة التي سيتم تبنيها في هذا المؤتمر، ستشكل ركنًا مهمًا داعمًا للموقف العربي من القضية الفلسطينية المركزية بالنسبة للشعوب العربية وشعوب العالم أجمع».