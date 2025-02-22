المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 365 طفلا يقبعون في سجون الاحتلال

قال المكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن أكثر من 365 طفلاً فلسطينياً يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، جزء منهم من أطفال القطاع اعتقلهم الاحتلال خلال حرب الإبادة التي استمرت 15 شهراً.

وبحسب ما نشره موقع «المركز الفلسطيني للحوار»، نوه مدير المكتب د. إسماعيل الثوابتة، في تصريحات اليوم السبت، أن «هؤلاء الأطفال لا زالوا يذوقون الويلات ويقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي الوحشية، حيث يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب».

ولفت إلى الأطفال الفلسطينيون، من دون كل أطفال العالم، يُحاكمون أمام محاكم عسكرية جائرة عنصرية إجرامية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

ووفق معطيات نشرتها هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، تم تسجيل أكثر من 770 حالة اعتقال إداري بين صفوف الأطفال في الضفة الغربية، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

في حين لا تتوافر بيانات عن عدد الأطفال المعتقلين في قطاع غزة منذ الحرب، وذلك في ضوء استمرار جريمة «الإخفاء القسري».