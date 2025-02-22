محافظ المنيا يتابع الحالة الصحية لـ20 مصابا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بملوي

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تطورات حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية تونا الجبل بمركز ملوي، حيث تلقى مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا بالحادث أسفر عن إصابة 20 شخصًا.

وانتقل أحمد خلف رئيس مركز ملوي، برفقة قوات الأمن والمرور والجهات المعنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، كما اطمأن المحافظ على حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشدد المحافظ، على سرعة إنهاء إجراءات استبدال سيارات ربع النقل المستخدمة في نقل الركاب بالسيارات الأجرة (الميكروباص)، مؤكدًا ضرورة تكثيف الحملات المرورية للحد من هذه الظاهرة حفاظًا على سلامة المواطنين والحد من حوادث الطرق.