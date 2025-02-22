قررت وزارة التربية والتعليم الأردنية، تأخير دوام المدارس الحكومية خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء للساعة العاشرة صباحًا؛ نظرًا للحالة الجوية المتوقعة.

وجاء في قرار الوزارة أن «الحصة الأولى في المدارس الحكومية ذات الفترة الواحدة ستبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتكون مدة الحصة 45 دقيقة».

وفيما يخص المدارس الحكومية ذات الفترتين، تبدأ الحصة الأولى للفترة الأولى الساعة العاشرة صباحا ومدة الحصة 40 دقيقة، فيما تبدأ الحصة الأولى للفترة الثانية الساعة الثانية بعد الظهر وتكون مدة الحصة 40 دقيقة.

كذلك فإن المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية تبدأ الحصة الأولى الساعة العاشرة صباحا وتكون مدة الحصة وعدد الحصص كالمعتاد.

وقال نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، إن تأخير دوام المدارس الحكومية للساعة العاشرة صباحا أيام الأحد والاثنين، والثلاثاء، يشمل المدارس الخاصة.

وأضاف الصوراني، في تصريح لقناة «المملكة»، أن تأخير دوام المدارس الخاصة أيضا، يأتي حفاظا على سلامة الطلبة، في ظل الأجواء الحالية.

من جهته، اعتبر الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود حياصات، أن قرار تأخير دوام المدارس، لن يؤثر على توقيت نهاية دوام الطلبة الذي ينتهي بعد الساعة الواحدة ظهرا.

وأضاف حياصات، في تصريح لـ«المملكة»، أن الحصص الدراسية التي يشملها تأخير الدوام صباحا، قد يتم تعويضها لاحقا، مؤكدا أنه لا تعميم حتى الآن بذلك.