شاهد مراسم تأبين ضحايا هجوم المسجدين ورفع الأذان بنيوزلندا

شاركت حشود كبيرة بمدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، بحضور رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، في مراسم تأبين ضحايا مجزرة المسجدين التي حدثت الجمعة الماضية.

وعرضت فضائية «سكاي نيوز»، صباح اليوم الجمعة، المراسم التي بدأت ببث الإذاعة الأذان في أرجاء نيوزيلندا، في إجراء استثنائي، أعقبه الوقوف دقيقتي صمت في ذكرى مرور أسبوع على مجزرة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش، التي أودت بحياة أكثر من 50 مصليًا.

وألقت الشرطة النيوزلندية، القبض على برينتون تارنت، 28 عامًا، الأسترالي الأصل و منذ الهجوم، ويمتثل أمام المحكمة؛ لإدانته بقتل 50 مصليًا وإصابة 49 آخرين.

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