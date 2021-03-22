

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد اجتياح الفيضانات ولاية نيو ساوث ويلز بجنوب شرقي أستراليا، الأمر الذي تسبب في إجلاء السلطات الأسترالية نحو 18 ألف شخص.



وقالت رئيسة وزراء الولاية، غلاديس بريجيكليان، إن ما يقدر بنحو 18 ألف شخص غادروا منازلهم في نيو ساوث ويلز؛ بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة، وحثت السكان المحليين على توخي الحذر.



وأُعلنت 38 منطقة على أنها «مناطق كوارث»، وتعتزم السلطات تقديم مساعدات مالية لسكان هذه المناطق تقدر بنحو 800 دولار لكل شخص بالغ و300 دولار لكل طفل.

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