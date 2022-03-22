قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ قرار زيادة المعاشات بنسبة 13% (الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أبريل المقبل) يكلف الهيئة 38.4 مليار جنيه سنويًّا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» عبر شاشة «المحور»، مساء الثلاثاء، أنّ هذه التكلفة تأتي على الرغم من زيادة حجم التحديات وارتفاع نسبة التضخم على مستوى العالم وليس في مصر.

وأشار إلى أن إجمالي تكلفة المعاشات التي تصرفها الهيئة خلال العام المالي 2022 / 2023 بعد احتساب الزيادة الأخيرة ستصل إلى 321.5 مليار جنيه سنويًّا، موضحًا أن الهيئة كانت قد خططت لزيادة المعاشات بنسبة 10% هذا العام، إلا أنّ الأزمة (الاقتصادية) الراهنة قادت إلى رفع نسبة الزيادة إلى 13%؛ لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأفاد بأن أسبوعًا يفصل الهيئة عن حساب الزيادة وتعديل قيمة المعاش لكل مواطن لصرفها في مطلع شهر أبريل المقبل، مؤكّدًا أنّ زيادات المعاشات مُعفاة من أي رسوم أو ضرائب.

ونوه بأن صرف الزيادة يكون - وفق الأوضاع الطبيعية - في شهر يوليو إلا أنه تقرير التبكير في صرفها لتكون في أبريل، موضحًا أن من يخرج للمعاش في ذلك أشهر أبريل ومايو ويونيو (عددهم 80 ألفًا) سيستفيد أيضًا من هذه الزيادة فور خروجه.