التموين: استثمارات 50 مليار جنيه للتوسع في المناطق اللوجستية بجميع المحافظات

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن هناك استثمارات 50 مليار جنيه للتوسع في المناطق اللوجستية بجميع المحافظات، من أجل زيادة المخزون الاستراتيجي لتصبح مصر آمنة من ناحية المخزون الغذائي والسلع الاستراتيجية.

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الاثنين، أن الأسعار بدأت اليوم في النزول إلى ما قبل الأزمة، معقبًا: «كيلو السكر بـ10 جنيه في المعارض والشوادر، و8 جنيهات للأرز، و9 جنيهات للدقيق، و24 جنيها للتر الزيت».

وأكد أن هذه الأسعار ثابتة على مستوى الجمهورية، فتم الاتفاق على الوزن والمواصفات والسعر على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن اللحوم البرازيلي وصل سعرها أمس إلى 80 جنيهًا للكيلو، بينما يصل كيلو اللحم السوداني الطازجة إلى 95 جنيهًا، مقابل 48 للدواجن.

وتابع: «لفة قمر الدين من 12 إلى 18 جنيها، والبلح يبدأ من 12 جنيها»، مضيفًا أن وزارة الدفاع دفعت بألف سيارة من «تحيا مصر» في جميع أنحاء الجمهورية، بجانب منافذها «جهاز الخدمة الوطنية»، بالإضافة إلى مبادرة «كلنا واحد»، ومنافذ وزارة الزراعة، لتوفير السلع بأسعار في متناول الجميع.