التحفظ على 3 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بمخزن غير مرخص في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، التحفظ على 3 أطنان، أعلاف حيوانية، معبأة داخل شكائر، بدون مستندات، ومجهولة المصدر، وذلك بعد ضبطهم داخل مخزن "بدون ترخيص"، بقصد حجبهم عن التداول في الأسواق، لبيعهم أزيد من السعر المتداول.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المسئول عن المضبوطات؛ بتهمة حجب أعلاف حيوانية، بقصد رفع سعرها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام المسئول عن مخزن للمواد لتجارة الأعلاف الحيوانية، بحجب كمية كبيرة منها عن الأسواق، بقصد رفع سعرها والتربح منها.

وبتقنين الإجراءات ومداهمة المخزن، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته عثر بداخله على المضبوطات، معبأة داخل شكائر، بدون مستندات، مجهولة المصدر، وجميعها بدون فواتير أو مستندات.

وتم تحريز المضبوات وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.