أعلن نادي إنتر الإيطالي، اليوم، تعاقده رسميًا مع المهاجم الفرنسي الشاب أنجي يوان بوني، قادمًا من نادي بارما، في صفقة بلغت قيمتها 24 مليون يورو، إلى جانب حوافز إضافية مرتبطة بالأداء.

ووقّع بوني، البالغ من العمر 21 عامًا، على عقد يمتد حتى صيف 2030، ليصبح بذلك ثالث صفقات النيراتزوري في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التعاقد مع كل من لويس هنريكي، وبيتار سوسيتش، إلى جانب حسم صفقة نيكولا زاليفسكي بصفة نهائية.

وكان بوني قد انضم إلى بارما في عام 2021 قادمًا من نادي شاتورو الفرنسي، وقدم مستويات لافتة خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 38 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

وعلى مدار مسيرته مع بارما، خاض المهاجم الفرنسي 117 مباراة رسمية، أحرز خلالها 15 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

ويأتي انضمام بوني ضمن خطة إنتر لتعزيز الخط الهجومي، بعد إنهاء الموسم الماضي في وصافة الدوري الإيطالي، إضافة إلى خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.