تشييع جثمان شاب لقي مصرعه أسفل عجلات قطار بكفر الشيخ

شيع المئات من أهالي قرية أبو تمادة بمركز كفر الشيخ، فجر اليوم، جثمان شاب يعمل مديرا لإحدى شركات الأغذية الشهيرة، لقى مصرعه أسفل عجلات قطار أبو تمادة.

كان اللواء أشرف صلاح درويش مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، تلقيا إخطارا من مأمور قسم شرطة بندر كفر الشيخ، بوقوع حادث تصادم قطار لشخص بمنطقة مزلقان أبو تمادة بالقرب من عزبة الصعايدة بمدينة كفر الشيخ.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة كفر الشيخ إلى موقع البلاغ، وتبين أنه أثناء عبور المتوفي "محمد صابر محمد أبو العزم" 35 عاما، يعمل مدير فرع إحدى شركات الأغذية، من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة، لشريط السكة الحديدية، تصادف ذلك مرور قطار (كفر الشيخ- بيلا)، واصطدم القطار بالشخص، ولقي مصرعه فى الحال متأثرًا بإصابته، كما تبين من خلال بطاقة الرقم القومى الخاصة به أن المتوفى مقيم بمركز السنطة التابع لمحافظة الغربية.

تم تحرير محضر بالواقعة إدارى قسم شرطة كفر الشيخ، والعرض على جهات التحقيق، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ.